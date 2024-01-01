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Анастасия Высоцкая Ladynsax
16 апреля в 19:00
Концерты

Анастасия Высоцкая Ladynsax

МКЦ

Анастасия пишет не только кавера, набирающие миллионные прослушивания по всему миру, а также пишет свою музыку, которая становится для миллионов людей узнаваемой и любимой. Саксофон LADYNSAX также можно услышать и в коллаборациях со многими артистами эстрады и диджеями. Оценить популярность саксофониста легко — просто зайдите в соцсети Анастасии. Более миллиона подписчиков на YouTube, сотни миллионов просмотров видео и регулярные просьбы подписчиков выступить в разных точках планеты. Опередите всех и успейте купить билет на концерт Анастасии Высоцкой в Рязани.

Возраст
6+
Жанры
Живая музыка