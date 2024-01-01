Все творчество Александра пронизано любовью к Родине, и зритель обязательно услышит такие песни как «Моя Россия» на стихи прекрасного советского и российского поэта Николая Зиновьева и «Забава» пера великого русского поэта Сергея Есенина. Несмотря на то, что Александр Малинин уже много лет исполняет в основном песни современных авторов, его образ, манера пения ассоциируются с задушевным русским романсом. Талантливо и с особой чуткостью Александр Малинин преподносит этот жанр слушателю. Его старинные романсы всегда живые — сегодняшние.

В сольном концерте в городе Рязани Александр Малинин в сопровождении виртуозных музыкантов исполнит старинные русские романсы «Дорогой длинною», «Все, что было»; городские романсы — яркие, чуткие, очень лиричные — «Белый конь», «Королева зима», «Снежный вальс», «Я объявляю Вам любовь». И, конечно, прозвучат полюбившиеся поклонникам эстрадные песни — «Нет пути назад», «Если бы не ты», «Берега».