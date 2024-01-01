Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-3°
Срд, 07
Чтв, 08
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
4 110
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 560
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 851
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Александр Малинин
25 апреля в 19:00
Концерты

Александр Малинин

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Все творчество Александра пронизано любовью к Родине, и зритель обязательно услышит такие песни как «Моя Россия» на стихи прекрасного советского и российского поэта Николая Зиновьева и «Забава» пера великого русского поэта Сергея Есенина. Несмотря на то, что Александр Малинин уже много лет исполняет в основном песни современных авторов, его образ, манера пения ассоциируются с задушевным русским романсом. Талантливо и с особой чуткостью Александр Малинин преподносит этот жанр слушателю. Его старинные романсы всегда живые — сегодняшние.

В сольном концерте в городе Рязани Александр Малинин в сопровождении виртуозных музыкантов исполнит старинные русские романсы «Дорогой длинною», «Все, что было»; городские романсы — яркие, чуткие, очень лиричные — «Белый конь», «Королева зима», «Снежный вальс», «Я объявляю Вам любовь». И, конечно, прозвучат полюбившиеся поклонникам эстрадные песни — «Нет пути назад», «Если бы не ты», «Берега».

Возраст
12+
Жанры
Эстрада