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Заклятье. Шестое чувство

Фотограф криминальной хроники Сантьяго сталкивается с серией зловещих убийств. Тайком сняв и опубликовав вызывающие ужас кадры, он внезапно начинает утрачивать все пять чувств, но приобретает новое — способность видеть призраков погибших людей. С их помощью ему нужно узнать, кто стоит за преступлениями и как снять проклятие, лишающее его остальных чувств.

Режиссёр
Луис Хавьер Энен
Актёры
Гарольд Торрес, Тете Эспиноса, Фермин Мартинес, Вики Араико, Норма Рейна, Элихио Мелендес, Хосе Мануэль Понселис, Вальдо Факко, Луис Аррьета
Продолж.
103 мин.
Премьера
2024-03-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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