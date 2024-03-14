Заклятье. Шестое чувство

Фотограф криминальной хроники Сантьяго сталкивается с серией зловещих убийств. Тайком сняв и опубликовав вызывающие ужас кадры, он внезапно начинает утрачивать все пять чувств, но приобретает новое — способность видеть призраков погибших людей. С их помощью ему нужно узнать, кто стоит за преступлениями и как снять проклятие, лишающее его остальных чувств.
- Режиссёр
- Луис Хавьер Энен
- Актёры
- Гарольд Торрес, Тете Эспиноса, Фермин Мартинес, Вики Араико, Норма Рейна, Элихио Мелендес, Хосе Мануэль Понселис, Вальдо Факко, Луис Аррьета
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2024-03-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов