Вредные привычки

В рождественскую ночь трое мужчин оказываются в КПЗ за административные правонарушения. Один — за курение в неположенном месте, второй — за алкогольное опьянение, третий — за превышение скорости.
В эту ночь никто не придет им на помощь, только молоденькая девушка-адвокат, которая оказывается вовсе не адвокатом…
Спектакль поставлен по пьесе Филиппа Леллюша «Пить, курить, превышать скорость».
В ролях: Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, Заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский, Оскар Кучера, Ольга Филлипова / Екатерина Волкова.
- Возраст
- 16+