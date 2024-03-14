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Валентина

Девочка Валентина очень хочет стать гимнасткой и парить под куполом цирка. Она хочет, чтобы все получилось, но в тоже время ее одолевают сомнения, ведь она необычный ребенок, из тех, кого называют «дети солнца». Валентина никогда не опускает руки — невероятная выдумщица и фантазерка! С помощью любящей бабушки и воображаемого друга, мышонка Чика, наша героиня отправляется в удивительное путешествие, наполненное приключениями и музыкой.

Режиссёр
Чело Лоурейро
Продолж.
65 мин.
Премьера
2024-03-14 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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