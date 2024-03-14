Девочка Валентина очень хочет стать гимнасткой и парить под куполом цирка. Она хочет, чтобы все получилось, но в тоже время ее одолевают сомнения, ведь она необычный ребенок, из тех, кого называют «дети солнца». Валентина никогда не опускает руки — невероятная выдумщица и фантазерка! С помощью любящей бабушки и воображаемого друга, мышонка Чика, наша героиня отправляется в удивительное путешествие, наполненное приключениями и музыкой.