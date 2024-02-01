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Страна чудес — театр!
27 марта в 18:00
Театр

Страна чудес — театр!

Рязанский дворец молодежи

Театр-студия «Реплика» отмечает свой пятитилетний юбилей. Театральная студия «Реплика» была создана в 2019 году на базе Рязанского дворца молодежи. В первый год занятий в студии занимались всего 8 человек, сегодня же в ней работают 4 полноценные труппы разных возрастов. За время существования студия выпустила множество интересных спектаклей, в числе которых: Сказ о потерянном мальчике, Маленький Принц, Золушка, Воспоминания о былой любви и др. В знаменательный для студии день приглашаем всех желающих насладиться отрывками любимых спектаклей и поздравить всех причастных с прекрасной датой- 5 лет. «Страна Чудес- театр!» это программа, которая покажет не только красивую сценическую жизнь, но и то, как проходят занятия и закулисные моменты. Вместе с Алисой и Чеширским котом будет проделан яркий путь по воспоминаниям актеров.

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