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Сто лет тому вперед

«Люксор» (Есенина)

09:20
10:20
11:20
12:15
13:15
14:15
15:10
15:40
16:10
17:10
18:05
18:35
19:05
20:05
21:00
21:30

«Пять Звезд»

10:00
10:15
10:55
11:10
12:05
12:50
13:05
13:45
14:00
14:55
15:40
15:55
16:35
16:50
17:45
18:30
18:45
19:25
19:40
20:35
21:20
21:35
21:50
22:15
22:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:15
10:40
11:00
12:10
12:55
13:25
13:35
15:05
15:50
16:10
16:20
16:30
18:00
18:45
19:00
20:00
20:55
21:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:15
13:00
14:10
16:00
17:05
19:00
20:00

«Киномакс»

10:20
10:55
11:30
12:05
12:40
13:15
13:50
14:25
15:00
15:35
16:10
16:45
17:20
17:55
18:30
19:05
19:40
20:15
20:50
22:00
23:10

«Формула Кино»

10:10
11:25
12:45
13:10
14:25
15:45
16:10
17:25
18:45
19:10
20:25
21:45
22:10
23:25

«Люксор» (Есенина)

09:20
10:20
11:20
12:15
13:15
14:15
15:10
15:40
16:10
17:10
18:05
18:35
19:05
20:05
21:00
21:30

«Пять Звезд»

10:00
10:15
10:55
11:10
12:05
12:50
13:05
13:45
14:00
14:55
15:40
15:55
16:35
16:50
17:45
18:30
18:45
19:25
19:40
20:35
21:20
21:35
21:50
22:15
22:30

«Киномакс»

10:20
10:55
11:30
12:05
12:40
13:15
13:50
14:25
15:00
15:35
16:10
16:45
17:20
17:55
18:30
19:05
19:40
20:15
20:50
22:00
23:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:15
13:00
14:10
16:00
17:05
19:00
20:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:40
12:10
12:55
13:35
15:05
15:50
16:30
18:00
18:45
19:25
20:00
20:55
21:40

«Формула Кино»

10:10
11:25
12:45
13:10
14:25
15:45
16:10
17:25
18:45
19:10
20:25
21:45
22:10
23:25

«Люксор» (Есенина)

09:20
10:20
11:20
12:15
13:15
14:15
15:10
15:40
16:10
17:10
18:05
18:35
19:05
20:05
21:00
21:30

«Пять Звезд»

10:00
10:15
10:55
11:10
12:05
12:50
13:05
13:45
14:00
14:55
15:40
15:55
16:35
16:50
17:45
18:30
18:45
19:25
19:40
20:35
21:20
21:35
21:50
22:15
22:30

«Киномакс»

10:20
10:55
11:30
12:05
12:40
13:15
13:50
14:25
15:00
15:35
16:10
16:45
17:20
17:55
18:30
19:05
19:40
20:15
20:50
22:00
23:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:40
12:10
12:55
13:35
15:05
15:50
16:30
18:00
18:45
19:25
20:00
20:55
21:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:15
13:00
14:10
16:00
17:05
18:00
19:00
20:00

«Формула Кино»

10:10
11:25
12:45
13:10
14:25
15:45
16:10
17:25
18:45
19:10
20:25
21:45
22:10
23:25

«Люксор» (Есенина)

09:20
10:20
11:20
12:15
13:15
14:15
15:10
15:40
16:10
17:10
18:05
18:35
19:05
20:05
21:00
21:30

«Пять Звезд»

10:00
10:15
10:55
11:10
12:05
12:50
13:05
13:45
14:00
14:55
15:40
15:55
16:35
16:50
17:45
18:30
18:45
19:25
19:40
20:35
21:20
21:35
21:50
22:15
22:30

«Киномакс»

10:20
10:55
11:30
12:05
12:40
13:15
13:50
14:25
15:35
16:10
16:45
17:20
18:00
18:30
19:05
19:40
20:15
20:55
22:00
23:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:40
12:10
12:55
13:35
15:05
15:50
16:30
18:00
18:45
19:25
20:00
20:55
21:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:15
13:00
14:10
16:00
17:05
18:00
19:00
20:00

«Формула Кино»

10:10
11:25
12:45
13:10
14:25
15:45
16:10
17:25
18:45
19:10
21:45
22:10

«Пять Звезд»

10:00
10:15
10:55
11:10
12:05
12:50
13:05
13:45
14:00
14:55
15:40
15:55
16:35
16:50
17:45
18:30
18:45
19:25
19:40
20:35
21:20
21:35
21:50
22:15
22:30

«Киномакс»

10:20
10:55
11:30
12:05
12:40
13:15
13:50
14:25
15:00
15:35
16:10
16:45
17:20
17:55
18:30
19:05
19:40
20:15
20:50
22:00
23:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:40
12:10
12:55
13:35
15:05
15:50
16:30
18:00
18:45
19:25
20:00
20:55
21:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:15
13:00
14:10
16:00
17:05
18:00
19:00
20:00

«Формула Кино»

10:10
11:25
12:45
13:10
14:25
15:45
16:10
17:25
18:45
19:10
20:25
21:45
22:10
23:25

«Пять Звезд»

10:00
10:15
10:55
11:10
12:05
12:50
13:05
13:45
14:00
14:55
15:40
15:55
16:35
16:50
17:45
18:30
18:45
19:25
19:40
20:35
21:20
21:35
21:50
22:15
22:30

«Киномакс»

10:20
10:55
11:30
12:05
12:40
13:15
13:50
14:25
15:00
15:35
16:10
16:45
17:20
17:55
18:30
19:05
19:40
20:15
20:50
22:00
23:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:40
12:10
12:55
13:35
15:05
15:50
16:30
18:00
18:45
19:25
20:00
20:55
21:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:15
13:00
14:10
16:00
17:05
18:00
19:00
20:00

«Формула Кино»

10:10
11:25
12:45
13:10
14:25
15:45
16:10
17:25
18:45
19:10
20:25
21:45
22:10
23:25

«Пять Звезд»

10:00
10:15
10:55
11:10
12:05
12:50
13:05
13:45
14:00
14:55
15:40
15:55
16:35
16:50
17:45
18:30
18:45
19:25
19:40
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21:35
21:50
22:15
22:30

«Киномакс»

10:20
10:55
11:30
12:05
12:40
13:15
13:50
14:25
15:00
15:35
16:10
16:45
17:20
17:55
18:30
19:05
19:40
20:15
20:50
22:00
23:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
10:40
12:10
12:55
13:35
15:05
15:50
16:30
18:00
18:45
19:25
20:00
20:55
21:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
11:15
13:00
14:10
16:00
17:05
18:00
19:00
20:00

«Формула Кино»

10:10
11:25
12:45
13:10
14:25
15:45
16:10
17:25
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19:10
20:25
21:45
22:10
23:25

«Пять Звезд»

10:15
11:10
12:05
13:05
14:00
14:55
15:55
16:50
17:45
18:45
19:40
20:35
21:35
22:30

«Пять Звезд»

10:15
11:10
12:05
13:05
14:00
14:55
15:55
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18:45
19:40
20:35
21:35
22:30

«Пять Звезд»

10:15
11:10
12:05
13:05
14:00
14:55
15:55
16:50
17:45
18:45
19:40
20:35
21:35
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«Пять Звезд»

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12:05
13:05
14:00
14:55
15:55
16:50
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19:40
20:35
21:35
22:30

«Пять Звезд»

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11:10
12:05
13:05
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14:55
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19:40
20:35
21:35
22:30

«Пять Звезд»

10:15
11:10
12:05
13:05
14:00
14:55
15:55
16:50
17:45
18:45
19:40
20:35
21:35
22:30

«Пять Звезд»

10:15
11:10
12:05
13:05
14:00
14:55
15:55
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22:30

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба нашей Вселенной.

Страна
Россия
Режиссёр
Александр Андрющенко
Актёры
Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юрий Борисов, Софья Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
Премьера
2024-04-18 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Научная фантастика

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