Сто лет тому вперед

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба нашей Вселенной.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Александр Андрющенко
- Актёры
- Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юрий Борисов, Софья Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
- Премьера
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2024-04-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Научная фантастика