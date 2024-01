Stars Party: Milana Star

Милана Гогунская, прославившаяся под псевдонимом Milana Star, родилась 17 февраля 2010 года в семье актера Виталия Гогунского и модели Ирины Маирко. Родители познакомились на съемках сериала «Универ» и не состояли в официальном браке.

Милана с детства тянулась к пению, и уже в четыре годика состоялся ее звездный час — она вышла на сцену шоу «Один в один» вместе с папой, который взялся ее продюсировать и уговорил продюсеров шоу сделать номер с малышкой.

Милана перевоплотилась в Ани Лорак, а Виталий — в Григория Лепса. Отец и дочь исполнили песню «Зеркала» и покорили зрителей с первой ноты. А в 2016-м девочка примерила образ Мэрилин Монро и спела хит I Wanna Be Loved by You, во время исполнения номера члены жюри просто млели от умиления.

В 2017 году Милана под псевдонимом Milana Star выпустила дебютный клип на песню «Малявка», который за пять лет на YouTube набрал почти 500 млн просмотров. Следом за ним на канале семилетней звезды вышел клип «А мне», который насчитывает в 2023 году 287 млн просмотров.

Дальше — больше, трек за треком — и в 2019 году Милана выпускает свой первый сольный альбом «Зажигаем в караоке!».

В 2020 году в Vegas City Hall состоялся первый сольный концерт юной звездочки Milana Star. На который, правда, ее отец не пришел — с мамой Миланы они расстались на плохой ноте. В 2021 году певица представила новые песни-- «Нечего надеть», «Каша», «Ми, ми, ми» и «Лойс».

На YouTube-канал девочки в 2023 году подписано почти 3 млн фолловеров. Милана снимает разнообразный контент: распаковки подарков, челленджи, репетиции и тревел-влоги. Подписчики с интересом следят за жизнью Гогунской и участвуют в ее конкурсах.

В 2020 году девочка была номинирована на премию Nickelodeon Kids' Choice Awards телеканала Nickelodeon в номинации «Любимый российский музыкальный блогер», а в 2021 году победила на премии «Девичник Teens Awards 2021», завоевав титул «Блогер года».

В настоящее время Милана продолжает свою карьеру певицы, снимает влоги и дает сольные концерты в России. В 2023 году исполнительница хита «Малявка» выпустила трек «Плачу», который за три недели со дня премьеры посмотрел почти миллион пользователей.