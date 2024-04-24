Собачий побег

Очаровательный лабрадор Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара решает сбежать, отправляясь в путешествие, полное приключений.
- Режиссёр
- Деван
- Актёры
- Виджай Бабу, Рагху Субхаш Чандран, Индранс, Калеш Калаккоду, Сайджу Куруп, Сурабхи Лакшми, Рошан Мэтью, Дев Мохан, Суреш Бабу Найду, Махима Намбиар
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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2024-04-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Романтика