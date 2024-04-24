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Собачий побег

Очаровательный лабрадор Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара решает сбежать, отправляясь в путешествие, полное приключений.

Режиссёр
Деван
Актёры
Виджай Бабу, Рагху Субхаш Чандран, Индранс, Калеш Калаккоду, Сайджу Куруп, Сурабхи Лакшми, Рошан Мэтью, Дев Мохан, Суреш Бабу Найду, Махима Намбиар
Продолж.
113 мин.
Премьера
2024-04-25 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Романтика