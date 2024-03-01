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СКОЛОТ в Рязани
28 марта в 19:00
Концерты

СКОЛОТ в Рязани

Старый парк

Большой концерт группы СКОЛОТ в рамках тура, посвященного 19-летию группы и презентации сингла «Одной судьбой».

На сегодняшний день творчество группы «Сколот» — это прежде всего авторская музыка с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании.

Музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры — от древнейших времен до наших дней, от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов.

Группа также включила в репертуар инструментальные произведения средневековой Европы (XIII-XVIвв).

Возраст
16+