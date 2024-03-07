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Сказка о красавице Весне
Кино

Сказка о красавице Весне

Сказка расскажет чудесную историю из жизни древних богов: о мудром Свароге, о верных подругах Весне, Жыве и Осени, злой Морене и добродушном Смертяке. Оказывается, не так-то просто хлопотать за порядком в мире, бывает и так, что своевольные люди могут доставить им кучу проблем.

Режиссёр
Марта Сантовьякова Герликова, Дарья Груба
Актёры
Сабина Ройкова, Вероника Валичкова, Зузана Славикова, Петр Ванчура, Болек Поливка, Иржи Дворжак, Зузана Шебова, Анна Поливкова, Радим Фиала, Павел Нови
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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