Сказка о красавице Весне

Сказка расскажет чудесную историю из жизни древних богов: о мудром Свароге, о верных подругах Весне, Жыве и Осени, злой Морене и добродушном Смертяке. Оказывается, не так-то просто хлопотать за порядком в мире, бывает и так, что своевольные люди могут доставить им кучу проблем.