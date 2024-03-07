Сказка о красавице Весне

Сказка расскажет чудесную историю из жизни древних богов: о мудром Свароге, о верных подругах Весне, Жыве и Осени, злой Морене и добродушном Смертяке. Оказывается, не так-то просто хлопотать за порядком в мире, бывает и так, что своевольные люди могут доставить им кучу проблем.
- Режиссёр
- Марта Сантовьякова Герликова, Дарья Груба
- Актёры
- Сабина Ройкова, Вероника Валичкова, Зузана Славикова, Петр Ванчура, Болек Поливка, Иржи Дворжак, Зузана Шебова, Анна Поливкова, Радим Фиала, Павел Нови
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
2024-03-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези