Советская и российская группа, исполняющая песни в стиле рок, диско и танцевальной музыки, образованная в 1986 году в городе Ворсма Горьковской области. Лидер группы, бессменный автор музыки и основной вокалист — Владимир Захаров. Коллектив работает в жанрах рок-музыки, диско и шансона. Выходцы из школьной метал-группы «Октавиан Август», а позже ВИА «Сирин», прославились хитами «Взлети же к небу» и «Лишь только солнце», записанными в 90-е годы. Ждем вас на концерте группы Рок-Острова! Билеты уже в продаже!