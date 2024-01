Рок-хиты на волынках-2: City Pipes

Отличительная черта творчества City Pipes — смелые эксперименты со звучанием традиционных инструментов. Музыканты оркестра всецело раскрывают колорит и возможности шотландской волынки — инструмента самобытного, обладающего потрясающей мощью и неповторимой притягательной силой.

Эта программа состоит из самых отборных хитов мирового рока и саундтреков из культовых фильмов в ярком, неповторимом звучании шотландских волынок, барабанов и электрооргана. Вы будете приятно удивлены, как дерзко волынка с флейтой обыграют хорошо узнаваемые гитарные рифы и зажгут волной эмоций всt концертное пространство. Beatles, Queen, Deep Purple, AC/DC, ABBA, The White Stripes и многие другие — вас ждет море драйва и позитива! We Will Rock You!