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Пушистые спасатели: Новая команда

Мэгги стала настоящим супергероем! Но с тех пор как она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу. Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника!

Режиссёр
Рикард Куссо, Таня Винсент
Продолж.
81 мин.
Премьера
2024-04-25 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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