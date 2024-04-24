Пушистые спасатели: Новая команда

Мэгги стала настоящим супергероем! Но с тех пор как она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу. Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника!
- Режиссёр
- Рикард Куссо, Таня Винсент
- Продолж.
- 81 мин.
- Премьера
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2024-04-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение