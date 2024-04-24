Приключения панды

Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Теперь его ждёт захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведёт множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.