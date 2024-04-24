Почему ты?

Любовь приходит без спроса. Часто не к тем, не так и не тогда. Сможет ли подлинное чувство выжить, когда все началось неправильно и целый мир против? Отдать все без остатка или сдаться? Сгореть или уцелеть?
- Режиссёр
- Александр Прост
- Актёры
- Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило, Анастасия Спирина, Тимур Савин, Мария Шорохова, Дмитрий Поднозов, Эрик Кения, Владислав Петрушин, Владислав Низовцев, Святослава Сагунова, Александр Ряполов
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2024-04-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма