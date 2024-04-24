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Почему ты?

Любовь приходит без спроса. Часто не к тем, не так и не тогда. Сможет ли подлинное чувство выжить, когда все началось неправильно и целый мир против? Отдать все без остатка или сдаться? Сгореть или уцелеть?

Режиссёр
Александр Прост
Актёры
Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Юрий Цурило, Анастасия Спирина, Тимур Савин, Мария Шорохова, Дмитрий Поднозов, Эрик Кения, Владислав Петрушин, Владислав Низовцев, Святослава Сагунова, Александр Ряполов
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-04-25 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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