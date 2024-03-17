Священный олень, тролли и верная Сольвейг: поэма Ибсена на балетной сцене.

История Пер Гюнта, героя поэмы Генрика Ибсена — это история человека, променявшего свою жизнь на череду масок. В погоне за священным оленем, в погоне за деньгами и удовольствиями, разрушая все на своем пути, Пер Гюнт теряет себя — и есть ли для него путь спасения, путь обретения смысла?

Балет Эдварда Клюга, поставленный на музыку Грига по знаменитой поэме XIX столетия, как и сам Пер Гюнт, существует на стыке миров и жанров. Между реальностью и воображаемым миром, между танцем и драматическим театром, между скандинавским аскетизмом и яркой зрелищностью сказки. Герою предстоит пройти трудный путь, а зрителям — вновь вспомнить о том, что, вероятно, нет на свете ничего важнее любви. Благодаря гению Ибсена на свет появился юноша по имени Пер Гюнт — потомок славного рода, уверенный в своей будущей великой судьбе и потому презирающий настоящее. Ищущий лучшей жизни, которая будет ему дана, а не заработана. Этот образ в мировой литературе гораздо больше, чем конкретная история. Это глобальное размышление о смысле человеческой жизни и утрате целостности, о самореализации и пустых амбициях. Благодаря гению Эдварда Грига этот противоречивый герой обрел жизнь и в музыкальном театре. А благодаря Эдварду Клюгу философскую историю человека, утопившего реальную жизнь в мечтах, можно увидеть и на балетных сценах мира, в том числе на сцене Венской оперы. Основанная на норвежском фольклоре, поэма Ибсена и сказочна, и очень реалистична. Великая музыка делает эту историю романтической — но в ней на самом деле очень много социальных и философских вопросов. На вечном пути к своему «я», Пер Гюнт, мечтатель, бездельник, ловелас и эгоист, калечит чужие судьбы, но и сам становится жертвой. Удивительным образом выбирается он из передряг, но не делает никаких выводов. Не ценит того, что есть, бездумно растрачивает то, что ему дано. Путь этот сколь внешне романтичный, столь и ужасающе губительный. И лишь настоящая любовь верной, терпеливой Сольвейг — его единственная надежда и путь если не к спасению, то хотя бы к согласию с собой.