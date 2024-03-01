Павел Зеленецкий. Живопись

Павел Васильевич Зеленецкий родился в 1956 году в городе Коломне Московской области. В 1984 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института. Член Союза художников России с 1990 года.

Творчество Павла Зеленецкого впервые представлено на Рязанской земле в персональном формате. Ранее зрители могли познакомиться с его живописью на выставке «Коломна дышит древностью веков» в рамках VI Международного форума древних городов.

В экспозицию вошло 73 живописных полотна. Самое раннее датируется 2010 годом. Особенность данной выставки в том, что она объединила две страны — Россию и Индию. В экспозиции представлены изображения памятников древнего зодчества, архитектурных ансамблей русских городов Коломны, Суздаля, Великого Новгорода и вместе с ними старинных индийских городов Джайпура и Удайпура — «самого сердца этой страны», по словам художника.

Павла Зеленецкого также привлекает гармоничное сочетание архитектуры и природного ландшафта. В залах присутствует серия работ, посвященная острову Кижи, и отдельные холсты, написанные в Ниловой пустыни. Небольшие русские города притягивают художника неповторимостью архитектурного облика, своим смещенным в прошлое временем. На выставке можно увидеть произведения, созданные в Осташкове (Тверская область), Тутаеве (Ярославская область), Староуткинске (Свердловская область).

Большинство работ выполнено на многочисленных пленэрах. За последние 10 лет Павел Васильевич участвовал более чем в 40 таких мероприятиях в России и за рубежом. В апреле художник приехал из очередного путешествия. На этот раз мастер запечатлел северные виды Архангельской земли. С некоторыми работами из Каргополя можно познакомиться в экспозиции («Сошествие с небес», «Деревянная история»).

Павла Зеленецкого интересуют детали, артефакты, сиюминутность происходящего. Именно поэтому на выставке так много запечатленных мгновений. Можно сказать, художник «охотится» за светом, наблюдает за игрой солнца («Небесное окно», «Ворота», «Золотые березы»). Предметы-символы, знаковые вещи — в центре его внимания («Звезда по имени Солнце. Палеолитическая Венера. Археологический парк Аргамач-Пальна», «Байкал. Омулевые лодки», две части «Оптимистической трагедии»). Особое место отведено на выставке долине Кулу. «Меня всегда привлекала и манила Индия. И когда я там оказался, то был поражен необычностью, мощью и богатством природы», — говорит Павел Васильевич.

Кроме того, в экспозиции присутствуют фантазийные композиции, также основанные на умении замечать повседневные детали. («Баланс», «Троица». Представлен, но в меньшей степени, и жанр натюрморта («Тыквы-1», «В ожидании ковида»).

Для афиши был выбран холст «Четвертый ангел». Это философская работа о выборе человека, его жизненных ценностях. Конкретную трактовку произведения художник оставляет за зрителем.