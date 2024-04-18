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Паутина страха

Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться. Спустя считанные дни, парижская панелька превращается в смертельную западню, где из каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.

Режиссёр
Себастьен Ваничек
Актёры
Тео Кристин, София Лесаффр, Жером Ньель, Лиза Ньярко, Финнеган Олдфилд, Мари-Филомена Нга, Мамаду Сангаре, Абделла Мунди, Ике Закзонго, Эммануэль Бонами
Продолж.
106 мин.
Премьера
2024-04-18 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Фильм ужасов

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