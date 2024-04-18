Паутина страха

Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться. Спустя считанные дни, парижская панелька превращается в смертельную западню, где из каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.