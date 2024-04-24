Неприличные гости

Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платеж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые соседи с предложением совместно заняться сексом. Виктор и Ольга отказываются, затем соглашаются, снова отказываются — и вроде бы инцидент исчерпан, но к ним уже приехала третья пара, постоянные «близкие друзья» соседей сбоку.
- Режиссёр
- Гога Мамаджанян
- Актёры
- Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина
- Премьера
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2024-04-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия