Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
19°
Сбт, 27
18°
Вск, 28
16°
ЦБ USD 92.13 -0.38 26/04
ЦБ EUR 98.71 -0.2 26/04
Нал. USD 93.00 / 94.34 25/04 18:30
Нал. EUR 95.00 / 94.34 25/04 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 2024 14:42
1 090
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
6 379
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
26 623
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
46 531
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Неприличные гости

Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платеж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые соседи с предложением совместно заняться сексом. Виктор и Ольга отказываются, затем соглашаются, снова отказываются — и вроде бы инцидент исчерпан, но к ним уже приехала третья пара, постоянные «близкие друзья» соседей сбоку.

Режиссёр
Гога Мамаджанян
Актёры
Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина
Премьера
2024-04-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Неприличные гости
Кино
Собачий побег
Кино
Сталкер. Черная плесень