Ненормальный

8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли — престижный конкурс пианистов в Китае и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви. Вдохновлено невероятной реальной историей.