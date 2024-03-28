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Ненормальный

8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит и ребенок когда-нибудь станет «нормальным». Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий случайно выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли — престижный конкурс пианистов в Китае и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви. Вдохновлено невероятной реальной историей.

Режиссёр
Илья Маланин
Актёры
Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Илларион Маров, Надежда Маркина, Софья Реснянская, Елисей Свеженцев, Григорий Столбов, Сюй Шиюэ, Денис Давыдов, Ольга Калашникова, Валентин Самохин
Премьера
2024-03-28 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма-комедия

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