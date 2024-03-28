(Не)бывшие

Матье и Алис когда-то были влюблены. Но их отношения остались в прошлом, и каждый давно живет своей жизнью. Однако судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мертвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Но смогут ли ожившие чувства прорваться через целый поток старых проблем и разногласий?
- Режиссёр
- Стефан Бризе
- Актёры
- Шариф Андура, Эмми Буассар Помель, Гийом Кане, Альба Рорвахер
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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2024-03-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма