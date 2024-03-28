(Не)бывшие

Матье и Алис когда-то были влюблены. Но их отношения остались в прошлом, и каждый давно живет своей жизнью. Однако судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мертвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Но смогут ли ожившие чувства прорваться через целый поток старых проблем и разногласий?