30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома. Идут съемки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции — все, чего Элиас добивался всю жизнь. Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправится в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты.