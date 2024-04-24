30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома. Идут съемки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции — все, чего Элиас добивался всю жизнь. Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправится в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты.
- Режиссёр
- Ксавье Легран
- Актёры
- Марк-Андре Гронден, Ив Жак, Летиция Изамбер-Дени, Анн-Элизабет Боссе, Бландин Бюри, Венсан Леклер, Луи Шампань, Мирей Наггар, Мари-Франс Ламбер, Тьерри Аркур, Флоранс Жанас, Анна Луаре
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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2024-04-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма