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Наследник

30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома. Идут съемки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции — все, чего Элиас добивался всю жизнь. Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправится в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты.

Режиссёр
Ксавье Легран
Актёры
Марк-Андре Гронден, Ив Жак, Летиция Изамбер-Дени, Анн-Элизабет Боссе, Бландин Бюри, Венсан Леклер, Луи Шампань, Мирей Наггар, Мари-Франс Ламбер, Тьерри Аркур, Флоранс Жанас, Анна Луаре
Продолж.
112 мин.
Премьера
2024-04-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

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