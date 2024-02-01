«Лучшие страницы Европейской романтической музыки» — концерт скрипичной музыки в исполнении камерного оркестра МКЦ, руководитель и дирижер Николай Панин — Заслуженный работник культуры РФ. В концерте будут исполнены произведения европейской романтической музыки. В сопровождении камерного оркестра МКЦ будет солировать Анна Панина лауреат международных конкурсов, солистка Российского Национального оркестра, г. Москва. В концерте прозвучат произведения композиторов: Эрнеста Шоссона, Пабло де Сарасате, Камиля Сен-Санса, Людвига ван Бетховена, Генрика Венявского и других именитых композиторов