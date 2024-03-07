Клаустрофобы: Инсомния

Семеро незнакомцев записываются на, казалось бы, обычное испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина, и теперь участники должны не спать еще 24 часа, несмотря на то что бодрствовали почти пять дней подряд.