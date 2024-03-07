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Клаустрофобы: Инсомния

Семеро незнакомцев записываются на, казалось бы, обычное испытание препарата в фармацевтической компании, но вскоре обнаруживают ужасающий побочный эффект: они не могут уснуть. А если они заснут, то умрут. Учреждение внезапно переходит в режим карантина, и теперь участники должны не спать еще 24 часа, несмотря на то что бодрствовали почти пять дней подряд.

Режиссёр
Иэн Хант-Даффи
Актёры
Милли Брейди, Поллианна МакИнтош, Фрэнк Блейк, Бренок О'Коннор, Эбби Фиц, Акшай Кумар, Дирмуд Нойс, Шона Мари, Кейт Эшфилд, Эми Де Брюн, Джанет Грин
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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