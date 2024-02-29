Дюна: часть вторая

Потеряв все, Пол Атрейдес ищет поддержки у населения Арракиса — фрименов. Ему нужно познать их обычаи и понять, как выживать на планете-пустыне. Только так он может положить конец правлению Харконненов и преобразить Дюну. Но в своих видениях Пол видит лишь страшное будущее: за победой над Великим Домом барона Владимира грядет Священная война во имя самого Атрейдеса, которая затронет всю вселенную. Пол хочет предотвратить неизбежное, намереваясь закончить духовное преображение в пророка Муад’диба из местных легенд.
- Страна
- США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия
- Режиссёр
- Дени Вильнев
- Продолж.
- 166 мин.
- Премьера
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2024-02-29 00:00:00 в России
2024-02-06 00:00:00 в мире
- Возраст
- 16+
- Жанры
- фантастика, боевик, драма, приключения