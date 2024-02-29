Дюна: часть вторая

Потеряв все, Пол Атрейдес ищет поддержки у населения Арракиса — фрименов. Ему нужно познать их обычаи и понять, как выживать на планете-пустыне. Только так он может положить конец правлению Харконненов и преобразить Дюну. Но в своих видениях Пол видит лишь страшное будущее: за победой над Великим Домом барона Владимира грядет Священная война во имя самого Атрейдеса, которая затронет всю вселенную. Пол хочет предотвратить неизбежное, намереваясь закончить духовное преображение в пророка Муад’диба из местных легенд.