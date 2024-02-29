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Дюна: часть вторая
Кино

Дюна: часть вторая

«Люксор» (Есенина)

11:00
14:20
17:40
21:00

«Пять Звезд»

11:00
14:00
17:00
20:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
18:35
21:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:00
17:00
20:30

«Киномакс»

10:10
11:50
13:30
15:10
16:50
18:30
20:10
21:50
23:30

«Люксор» (Есенина)

11:00
14:20
17:40
21:00

«Пять Звезд»

11:00
14:00
17:00
20:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
18:35
21:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:00
17:00
20:30

«Киномакс»

10:10
11:50
13:30
15:10
16:50
18:30
20:10
21:50
23:30

«Люксор» (Есенина)

11:00
14:20
17:40
21:00

«Пять Звезд»

11:00
14:00
17:00
20:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
18:35
21:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:00
17:00
20:30

«Киномакс»

10:10
11:50
13:30
15:10
16:50
18:30
20:10
21:50
23:30

Потеряв все, Пол Атрейдес ищет поддержки у населения Арракиса — фрименов. Ему нужно познать их обычаи и понять, как выживать на планете-пустыне. Только так он может положить конец правлению Харконненов и преобразить Дюну. Но в своих видениях Пол видит лишь страшное будущее: за победой над Великим Домом барона Владимира грядет Священная война во имя самого Атрейдеса, которая затронет всю вселенную. Пол хочет предотвратить неизбежное, намереваясь закончить духовное преображение в пророка Муад’диба из местных легенд.

Страна
США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия
Режиссёр
Дени Вильнев
Продолж.
166 мин.
Премьера
2024-02-29 00:00:00 в России
2024-02-06 00:00:00 в мире
Возраст
16+
Жанры
фантастика, боевик, драма, приключения

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