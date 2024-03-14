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Герой наших снов

Жизнь обычного профессора Пола Мэтьюса внезапно переворачивается с ног на голову, когда он начинает появляться во снах других людей. В одночасье он становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Его приглашают на телевизионные шоу, о нем пишут газеты, а толпы папарацци и поклонников жаждут его внимания. Но эйфория от всеобщей любви и славы проходит так же внезапно, как возникла. Ведь радостные сны имеют обыкновение сменяться страшными. Когда новообретенная слава героя примет опасный оборот, Полу придется сделать все возможное, чтобы доказать всему миру, что он кто угодно, только не человек из их снов.

Режиссёр
Кристоффер Боргли
Актёры
Николас Кейдж, Майкл Сера, Джулианна Николсон, Дилан Бейкер, Тим Медоус, Дилан Джелула, Кейт Берлант, Лили Гао, Пола Будро, Ноа Ламанна, Калеб Хорн, Дженнифер Уигмор
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-03-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия, Фильм ужасов

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