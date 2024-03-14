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Фрау

Ваня — продавец в магазине «Охотник и рыболов». Кристина — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретрочеловеком» за любовь ко всему старинному. Он живет в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И все-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить ее своей прекрасной дамой. Не все Ванины черты и привычки устраивают Кристину, но она планирует его перевоспитать. Отсечь все ненужное.

Режиссёр
Любовь Мульменко
Актёры
Вадим Королев, Елизавета Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья Линович, Татьяна Белоусова
Продолж.
105 мин.
Премьера
2024-03-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама

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