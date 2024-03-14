Демоны дома Гарретов

Джой — нелегальная иммигрантка, которая берется за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь Грейс. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Но поскольку взять дочь на работу запрещено, Джой тайно приводит ее с собой в особняк. Однажды девочка выбирается из комнаты и видит нечто ужасающее. Теперь Джой и Грейс столкнутся лицом к лицу с демонами дома Гарретов.