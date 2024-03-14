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Демоны дома Гарретов

Джой — нелегальная иммигрантка, которая берется за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь Грейс. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Но поскольку взять дочь на работу запрещено, Джой тайно приводит ее с собой в особняк. Однажды девочка выбирается из комнаты и видит нечто ужасающее. Теперь Джой и Грейс столкнутся лицом к лицу с демонами дома Гарретов.

Режиссёр
Пэрис Зарцилла
Актёры
Макс Айгенман, Джейден Пейдж Боадилла, Лиэнн Бест, Дэвид Хейман, Калеб Джонстон-Миллер, Софи Моррис-Шеппард, Оливер Веллингтон, Джоди Куаресма, Себ Йейтс Кридланд, Стефани Коннелл
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-03-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов, Драма

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