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Дельфин
5 апреля в 20:00
Концерты

Дельфин

Deep

Дельфин выступит 5 апреля с особенным концертом в Рязани клубе DEEP. Творческую траекторию Дельфина невозможно предсказать или спрогнозировать. Каждый его актуальный релиз, очередная видео-работа и особенно новый концерт — это эксперимент. Прежде всего над самим собой, но неизбежно и над публикой. Дельфин готовит завораживающие интерпретации любимых слушателями композиций, изящно сведённые в единую сюжетную концепцию.

Обжигающий звук и воспламеняющая лирика традиционно будут усилены эффектным световым шоу и мультимедийными визуализациями, дополняющими музыкальную стихию Дельфина. Лейтмотивом этого весеннего концерта станет самое светлое, сильное и важное чувство, которое способно на всё. Любовь обязательно победит. Приходите 5 апреля в клуб «DEEP», чтобы убедиться в этом лично.

Возраст
16+
Жанры
Рок, Хип-хоп