«Цвет». Елена Гонтаренко. Живопись

Елена Гонтаренко родилась 2 апреля 1970 года в Каменске-Шахтинском Ростовской области. В 1992 году окончила Московский полиграфический институт. С 1991 года участник международных, всероссийских, областных, региональных выставок. В 2017 году вступила в Московский союз художников. Персональные выставки проходили в Доме-музее И.П. Пожалостина в поселке Солотча (Рязань, отдел РГОХМ им. И.П. Пожалостина, 2011), в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Рязань, отдел РГОХМ им. И.П. Пожалостина, 2014), в Центральном доме художников (Москва, 2014), в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина «Гобелен» (Рязань, 2016), в МУК «Михайловский исторический музей» «В лучах солнца» (Михайлов, 2017), в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина «Воплощение энергии» (Константиново, 2017), в Концертно-выставочном зале на Грибоедова «Весны очарованье» (Рязань, 2018). Награждена дипломом Российской академии художеств в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Работы находятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, в частных коллекциях в России и за рубежом.

На выставке «Цвет» представлено около тридцати живописных произведений автора, выполненных в жанре натюрморт. В своих работах художник ищет новые формы, образные ассоциации, экспериментирует с цветовыми решениями и фактурой.

Последние несколько лет Елена Гонтаренко большую часть года живет и работает в Крыму. Солнце, воздух, море наполняют каждое произведение, в них чувствуется свобода композиционных решений и цвета. В каждую работу вложена частичка души — солнечная, яркая, живая. Ее произведения объединяют локальные цвета, уплощённость пространства, общий принцип организации холста. В своей кажущейся простоте этот живописный язык проявляет искренность автора, где чистота палитры равна чистоте её души. Живописные холсты стали для неё счастливой возможностью благодарить мир за его щедрые краски.

В крымской серии работ: «День озаренный солнцем», «Балаклавский вечер», «Летняя история», «Янтарный вечер» — чувствуется атмосфера южных дней, чтобы передать ее художник не боится брать симультанные цвета, открытые и яркие.

Произведение «На крыльях весны» буквально пропитано соленым морским воздухом. В нем преобладают оттенки ультрамарина и кобальта в контрасте с белым.

Каждая линия на холсте — дышит, а каждое цветовое пятно обретает дар речи. Силой мысли и воображения, чуткости и внимательности к окружающему миру, художник показывает обыденные вещи в пространстве, где правят цвет, пятно, линия. Отсюда проистекает особое настроение работ: в них нет гнева и разочарования, они проникнуты жаждой жить и чувствовать, они побуждают видеть особенное в незаметном, яркое в сером.