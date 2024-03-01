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CAMEOUTHEY! ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА «МАКГАФФИН»
28 апреля в 19:00
Концерты

CAMEOUTHEY! ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА «МАКГАФФИН»

Арт-клуб «Площадка»

Альбом «Макгаффин» — это то, что мы по сюжету нашей картины должны доставить главному герою — Вам.

Данный артефакт не столько замысловат сколько самонадеян.

Мы с вами вряд ли сможем подержать его в руках и дело не в цифровой эре.

Это что — то сродни поезду Люмьеров, который вот-вот въедет в зал — эдакий подстрекатель саспенса.

28 апреля в нашем кинотеатре не будет кресел и мы напичкаем этот вечер иммерсивностью.

запоминай и делись с друзьями информацией!

Кроссфит в зале и боди — хоррор на сцене.

Возраст
16+