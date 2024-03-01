CAMEOUTHEY! ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА «МАКГАФФИН»

Альбом «Макгаффин» — это то, что мы по сюжету нашей картины должны доставить главному герою — Вам.

Данный артефакт не столько замысловат сколько самонадеян.

Мы с вами вряд ли сможем подержать его в руках и дело не в цифровой эре.

Это что — то сродни поезду Люмьеров, который вот-вот въедет в зал — эдакий подстрекатель саспенса.

28 апреля в нашем кинотеатре не будет кресел и мы напичкаем этот вечер иммерсивностью.

запоминай и делись с друзьями информацией!

Кроссфит в зале и боди — хоррор на сцене.