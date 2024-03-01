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Быть себе хозяином: вольное село Ижевское в объективе крестьянина Ивана Филатова
22 апреля в 18:30
Выставки

Быть себе хозяином: вольное село Ижевское в объективе крестьянина Ивана Филатова

Свободное время

Быть себе хозяином: вольное село Ижевское в объективе крестьянина Ивана Филатова. Лекция-показ Никиты Гирина.

Древнее Ижевское — своего рода республика в рязанской глуши. В нем с конца XVII века жили около 10 тысяч человек, в XIX веке действовала своя Конституция, за 30 лет до отмены крепостного права местные крестьяне выкупили себя у помещика, а после стали лучшими бондарями в стране и построили «сельский Петербург».

Но Ижевскому повезло не только с экономическими и политическими свободами — здесь жил крестьянский фотограф-самоучка Иван Филатов, который запечатлел пользу этих свобод и составил фотолетопись села за 40 лет.

Сын православного миссионера, он был свидетелем двух царей, трех революций и двух вождей, на его снимках — патриархальные устои и новые формы быта, крестные ходы и революционные демонстрации, крестьянская толока XIX века.

Фотографии Филатова ломают стереотипное представление о крестьянах, сельской архитектуре и жизни и рассказывают больше, чем иные главы учебника по истории. А качество работ, снятых на стеклянные пластины, таково, что можно подробно разглядеть мух, сидящих на подоле платья.

Гонорар лектора пойдет в том числе на восстановление дома Филатова.

Возраст
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