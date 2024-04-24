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Блиндаж

«Формула Кино»

10:35
13:00
14:00
15:30
17:55
18:00

«Киномакс»

10:40
13:20
16:10
18:30
20:50
22:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:15
14:30
16:50
19:10
21:30
23:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
12:30
16:10
19:40
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:30

«Формула Кино»

10:35
13:00
15:30
17:55
18:00

«Киномакс»

10:40
13:20
16:10
18:30
20:50
22:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:15
14:30
16:50
19:10
21:30
23:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
12:30
16:10
19:40
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:30

«Формула Кино»

10:35
13:00
15:30
17:55
18:00

«Киномакс»

10:40
13:20
16:10
18:30
20:50
22:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:15
14:30
16:50
19:10
21:30
23:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
12:30
16:10
19:40
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:30

«Формула Кино»

10:35
13:00
15:30
17:55
18:00

«Киномакс»

10:40
13:20
16:10
18:30
20:50
22:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:15
14:30
16:50
19:10
21:30
23:50

«Люксор» (Есенина)

10:10
12:30
16:10
19:40
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:30

«Формула Кино»

10:35
13:00
15:30
17:55
18:00

«Киномакс»

10:40
13:20
16:10
18:30
20:50
22:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:15
14:30
16:50
19:10
21:30
23:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:30

«Формула Кино»

10:35
10:50
13:00
15:30
18:00
19:00

«Киномакс»

10:40
13:15
16:10
18:30
20:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

16:30

Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, раньше перегонял машины в Россию из Германии, так они и познакомились. У Пауля есть и еще одно увлечение — антиквариат. Он — «черный копатель»: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Понимая, что они все обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

Режиссёр
Марк Горобец
Актёры
Александр Метелкин, Даниель Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков, Максим Сапрыкин, Никита Абдулов, Денис Волков, Максим Горшков, Михаил Новиков, Олег Горбунов, Эльшан Алескеров
Премьера
2024-04-25 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Научная фантастика, Война

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