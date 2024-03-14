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Бал сумасшедших
Кино

Бал сумасшедших

Фильм основан на реальных событиях. Раз в году в психиатрической больнице проводится популярное у всего Парижа мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями этого заведения, жаждущие оказаться в красочной толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, «Бал сумасшедших» для нее — единственный шанс найти и спасти свою мать.

Режиссёр
Арно де Пальер
Актёры
Кароль Буке, Мелани Тьерри, Элина Левензон, Марина Фои, Люси Чжан, Солен Риго, Иоланда Моро, Жозиана Баласко, Доминик Фро, Мисс Мин, Аньес Бертон
Продолж.
122 мин.
Премьера
2024-03-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Триллер, Драма

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