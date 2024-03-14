Фильм основан на реальных событиях. Раз в году в психиатрической больнице проводится популярное у всего Парижа мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями этого заведения, жаждущие оказаться в красочной толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, «Бал сумасшедших» для нее — единственный шанс найти и спасти свою мать.
- Режиссёр
- Арно де Пальер
- Актёры
- Кароль Буке, Мелани Тьерри, Элина Левензон, Марина Фои, Люси Чжан, Солен Риго, Иоланда Моро, Жозиана Баласко, Доминик Фро, Мисс Мин, Аньес Бертон
- Продолж.
- 122 мин.
- Премьера
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2024-03-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Исторический фильм, Триллер, Драма