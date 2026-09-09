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Житель Подмосковья получил 3 года колонии за сбыт наркотиков в Рязани
Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 43-летнему жителю Московской области по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ и хранении наркотиков. Мужчина вместе с сообщниками, дело которых выделили в отдельное производство, организовывал закупку крупных партий медикамента в Московской области для последующей доставки в Рязань. Обвиняемый получал препарат и затем распределял его между розничными сбытчиками. Довести задуманное до конца ему не удалось. Полиция пресекла его деятельность и изъяла запрещенные вещества, в том числе около двух граммов наркотиков.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 43-летнему жителю Московской области по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта).

Суд установил, что мужчина вместе с сообщниками, дело которых выделили в отдельное производство, организовывал закупку крупных партий медикамента в Московской области для последующей доставки в Рязань. Обвиняемый получал препарат и затем распределял его между розничными сбытчиками.

Довести задуманное до конца ему не удалось. Полиция пресекла его деятельность и изъяла запрещенные вещества, в том числе около двух граммов наркотиков.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине 3 года 3 месяца лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.