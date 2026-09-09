Защита обжаловала арест бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области

Защита бывшего первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области Натальи Тимошенко обжаловала решение суда о ее содержании под стражей. Соответствующая информация опубликована на сайте Советского районного суда. Жалобу адвоката зарегистрировали 8 сентября, ее рассмотрят в областном суде. 2 сентября суд продлил срок нахождения чиновницы в следственном изоляторе до 21 ноября. Следствие ходатайствовало о продлении ареста, в то время как защита настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую.

Защита бывшего первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области Натальи Тимошенко обжаловала решение суда о ее содержании под стражей. Соответствующая информация опубликована на сайте Советского районного суда.

Жалобу адвоката зарегистрировали 8 сентября, ее рассмотрят в областном суде.

2 сентября суд продлил срок нахождения чиновницы в следственном изоляторе до 21 ноября. Следствие ходатайствовало о продлении ареста, в то время как защита настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую.

Напомним, бывшего замминистра подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ее задержание произошло на фоне уголовного дела в отношении экс-главного врача Областной клинической больницы Олега Шалаева, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму около восьми миллионов пятисот тысяч рублей. Шалаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и указал на других участников преступной схемы, после чего его перевели из следственного изолятора под домашний арест.

Подробнее об уголовных делах можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.