Взрыв гранаты в кафе в Рязани произошел после заказа кальяна «Афганская граната»

Взрыв гранаты в кафе и игровом клубе летом 2025 года произошел после запроса пострадавших на кальян «Афганская граната». Как установлено, осколочная граната попала в заведение через знакомых подсудимого Чанакаева, который прятал ее в подвесном потолке. В день трагедии компания друзей отмечала возвращение одного из них из армии. Когда один из гостей попросил кальян, Рохоев решил показать гранату, несмотря на предупреждение о ее боевом назначении. Он передал гранату посетителю Лужкову, который, приняв ее за муляж после уточняющего вопроса, выдернул чеку. В результате взрыва погиб один человек, еще несколько получили ранения. Рохоев признал свою вину лишь в том, что принес гранату, но заявил, что ответственность за взрыв лежит на том, кто ее активировал.

Взрыв гранаты в кафе и игровом клубе около ТЦ «Малина», случившийся летом 2025 года, произошел после попытки заказа пострадавшими кальяна «Афганская граната» [особенный вид подачи, отличается, как отметили в суде, повышенной крепостью]. Об этом сказано в обвинительном заключении, которое зачитали 9 сентября Аппанди Рохоеву в Советском районном суде.

Как указано в обвинении, осколочная боевая граната попала в заведение «Game Loft» через цепочку знакомых. Знакомый подсудимого Чанакаев получил гранату от своего знакомого. Чанакаев, вероятно, коллега Аппанди Рохоева, прятал боеприпас в железных профилях подвесного потолка в подсобном помещении кафе и рассказал о тайнике обвиняемому.

В день трагедии компания друзей отмечала в VIP-комнате кафе возвращение одного из них из армии. Когда один из гостей попросил сделать кальян «Афганская граната», Рохоев, по его собственным словам, не знал способа изготовления такой смеси. Вместо этого у него возник преступный умысел: он решил показать посетителям настоящую гранату. При этом, как отметил прокурор, ранее знакомый подсудимого Чанакаев прямо предупреждал Рохоева, что граната боевая. Тем не менее, действуя легкомысленно, подсудимый взял гранату в правую руку и передал ее посетителю Лужкову. На вопрос Лужкова, «пустая» ли она, Рохоев ответил: «Да-да, тяни». Восприняв предмет как муляж, Лужков выдернул чеку.

В результате взрыва погиб один из рязанцев. Судмедэксперты насчитали более 150 ранений на теле погибшего. Еще один посетитель в результате взрыва лишился руки, второй получил тяжкие телесные повреждения, а четвертый отделался легким вредом здоровью.

Потерпевший, оставшийся без руки, дал подробные показания в суде. Он отметил, что решение пойти в кафе было единогласным, а самого Рохоева он знал лишь как работника заведения, имени его не спрашивал, ссор никаких с ним не было.

— Гранату он принес по собственной инициативе? Никто из вас не просил об этом? — уточнил прокурор.

— Да. Я считал, что здравый человек не принесет посетителям кафе боевую гранату, — ответил потерпевший.

Он рассказал, что после выдергивания чеки понял, что граната боевая. Он попытался скинуть ее под стол, но не успел. Лепесток (рычаг) выдернул гранату из руки, и она упала на диван слева от него. Схватив ее снова, он попытался бросить боеприпас на пол, отметив, что «лепесток отреагировал жестче, чем он привык», когда проходил срочную службу. Сразу после взрыва Рохоев, по словам потерпевшего, бегал вокруг него с криками «ой, тюрьма» и бросил в него полотенце. Позже в помещение зашел прохожий и сотрудники МЧС, которые вынесли его. Погибший на тот момент еще дышал.

В ходе заседания допросили мать погибшего. Женщина рассказала, что ее сын демобилизовался 4 июля 2025 года и собрал друзей, чтобы отметить возвращение. В тот день он должен был поставить отметку в военном билете, прислал матери сообщение, что не успевает это сделать. В следующий раз она услышала о сыне уже на следующее утро от старшей дочери. Невеста погибшего рязанца узнала о трагедии, когда по фотографиям из соцсетей опознала его одежду на месте взрыва, после чего вместе со старшей сестрой начала обзванивать морги.

Сам Аппанди Рохоев свою позицию по обвинению сформулировал так: «Обвинение понятно, но с ним я не согласен. Вину признаю в том, что я ее туда принес. Но тот, кто ее взорвал — пусть несет за это ответственность».

Оба причастных к хранению и передаче оружия, уже осуждены, где они отбывают срок — неизвестно. Суд направит запрос в ФСИН для их этапирования или допроса по видеоконференц-связи.

Напомним, в кафе «Game loft» в центре Рязани произошел взрыв гранаты в июле 2025 года. Подробнее о трагедии можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.