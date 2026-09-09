ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК, морским портам Украины и судам

В Киеве поражены склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотников, а также комплектующих к ним. В Николаеве и Николаевской области ВС РФ поразили грузовой терминал «Ника терра», где хранили горюче-смазочные материалы и военное имущество ВСУ, цех по производству и склад хранения дронов, расположенные на территории терминала. Также поражены логистические центры «Метро», «Новая почта», «Эектротехника» и «Николаев-2», где хранили военные грузы и имущество, складской терминал компании «Диметра», используемый для хранения военного имущества ВСУ. На складском терминале Жовтневое уничтожено шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами и пять хранилищ с грузом военного назначения.

ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК, морским портам Украины и судам. Об этом сообщает Минобороны.

В Киеве поражены склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотников, а также комплектующих к ним.

В Николаеве и Николаевской области ВС РФ поразили грузовой терминал «Ника терра», где хранили горюче-смазочные материалы и военное имущество ВСУ, цех по производству и склад хранения дронов, расположенные на территории терминала.

Также поражены логистические центры «Метро», «Новая почта», «Эектротехника» и «Николаев-2», где хранили военные грузы и имущество, складской терминал компании «Диметра», используемый для хранения военного имущества ВСУ. На складском терминале Жовтневое уничтожено шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами и пять хранилищ с грузом военного назначения.

Поражена электроподстанция «Трихаты», обеспечивающая функционирование порта Николаев. В этом же порту уничтожены четыре резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище с военным имуществом.