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Врач объяснил, чем опасен сидячий образ жизни
Как указал врач, длительное сидячее положение может привести к нарушению кровообращения и застою крови в малом тазу и ногах. Эксперт рекомендовал хотя бы раз в 15 минут отходить от рабочего места, а в обеденный перерыв стараться больше двигаться. Кроме того, по словам Кондрахина, негативно влияют на организм и частые перекусы фастфудом или сладкой выпечкой: они сбивают циркадный ритм и снижают работоспособность. Также, по его словам, не стоит злоупотреблять кофе, так как избыток кофеина повышает давление и создает нагрузку на сердечно‑сосудистую систему.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил, какие офисные привычки могут негативно сказываться на состоянии здоровья. Об этом он 9 сентября рассказал в беседе с RT.

Как указал врач, длительное сидячее положение может привести к нарушению кровообращения и застою крови в малом тазу и ногах. Эксперт рекомендовал хотя бы раз в 15 минут отходить от рабочего места, а в обеденный перерыв стараться больше двигаться.

Кроме того, по словам Кондрахина, негативно влияют на организм и частые перекусы фастфудом или сладкой выпечкой: они сбивают циркадный ритм и снижают работоспособность. Также, по его словам, не стоит злоупотреблять кофе, так как избыток кофеина повышает давление и создает нагрузку на сердечно‑сосудистую систему.

Врач уточнил, что пропуск обеда тоже опасен: из‑за этого организм переходит в режим накопления запасов, закрепляет ощущение голода как стрессовый фактор и в итоге может развить инсулинорезистентность, что приведет к усилению аппетита и набору веса.

Помимо этого, неправильная посадка за монитором грозит проблемами в шейном отделе, зажимами и повышением давления, добавил эксперт. А перенапряжение глаз из‑за непрерывной работы за компьютером может стать причиной головной боли.