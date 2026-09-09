Владельца хозяйства в Рязанской области оштрафовали из-за непроверенных семян

В первую неделю сентября 2026 года специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой провели проверку хозяйства в Сасовском районе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства РФ в сфере семеноводства. Установлено, что хозяйство высеяло семена, не прошедшие проверку на сортовые и посевные качества. По итогам мероприятия ответственному должностному лицу был назначен административный штраф.

В первую неделю сентября 2026 года специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой провели проверку хозяйства в Сасовском районе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства РФ в сфере семеноводства. Установлено, что хозяйство высеяло семена, не прошедшие проверку на сортовые и посевные качества.

По итогам мероприятия ответственному должностному лицу был назначен административный штраф.