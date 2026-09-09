В Скопинском округе установили 240 новых источников света

В Скопинском округе за восемь месяцев установили 240 новых источников света. Также специалисты заменили 190 ламп и 120 энергосберегающих светильников. Об этом сообщили в администрации округа. Большой объем работ выполнили на улице Ленина. По муниципальному контракту там установили 60 новых железобетонных опор и 82 современных светильника. Сейчас освещение обновляют на участке от улицы Высоковольтной до деревни Ивановка. Работы продолжаются.

В Скопинском округе за восемь месяцев установили 240 новых источников света. Также специалисты заменили 190 ламп и 120 энергосберегающих светильников. Об этом сообщили в администрации округа.

Большой объем работ выполнили на улице Ленина. По муниципальному контракту там установили 60 новых железобетонных опор и 82 современных светильника.

Сейчас освещение обновляют на участке от улицы Высоковольтной до деревни Ивановка. Работы продолжаются.