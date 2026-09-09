В Рязанском Кремле провели регистрацию рождения ребенка

В среду, 9 сентября, ЗАГС Рязанской области совместно с ГБУ «Сервис ЗАГС» провели церемонию торжественной регистрации рождения в «Келейном корпусе» Рязанского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Консультант отдела регистрации Елена Коченова зарегистрировала рождение дочери Златы у супругов Никитиных Людмилы и Андрея. Начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина пожелала семье счастья и вручила родителям первый документ малышки — свидетельство о рождении и почетный знак Губернатора Рязанской области «Родившемуся на Рязанской Земле». Почетным гостем церемонии стал архимандрит Иннокентий, который благословил семью Никитиных и пожелал супругам стать хорошими родителями, воспитать дочь в христианских традициях.

В среду, 9 сентября, ЗАГС Рязанской области совместно с ГБУ «Сервис ЗАГС» провели церемонию торжественной регистрации рождения в «Келейном корпусе» Рязанского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Консультант отдела регистрации Елена Коченова зарегистрировала рождение дочери Златы у супругов Никитиных Людмилы и Андрея.

Начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина пожелала семье счастья и вручила родителям первый документ малышки — свидетельство о рождении и почетный знак Губернатора Рязанской области «Родившемуся на Рязанской Земле».

Почетным гостем церемонии стал архимандрит Иннокентий, который благословил семью Никитиных и пожелал супругам стать хорошими родителями, воспитать дочь в христианских традициях.