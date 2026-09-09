В Рязанской областной Думе обсудили дефицит билетов в театры

9 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутат Елена Синица подняла вопрос о сложности приобретения билетов в региональные учреждения культуры. Ответ дала министр культуры региона Екатерина Шуранова. Екатерина Шуранова отметила, что высокий спрос свидетельствует о высоком уровне постановок. Однако она признала инфраструктурные ограничения: в зале музыкального театра сейчас немногим более 200 мест, и после предстоящего ремонта их количество увеличится лишь на 30. Что касается Рязанского театра кукол, то коллектив уже показывает 510 спектаклей в год, и увеличить количество представлений без расширения штата сотрудников, а их 23 человека, практически невозможно.

9 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутат Елена Синица подняла вопрос о сложности приобретения билетов в региональные учреждения культуры. Ответ дала министр культуры региона Екатерина Шуранова.

Она отметила, что высокий спрос свидетельствует о высоком уровне постановок. Однако она признала инфраструктурные ограничения: в зале музыкального театра сейчас немногим более 200 мест, и после предстоящего ремонта их количество увеличится лишь на 30. Что касается Рязанского театра кукол, то коллектив уже показывает 510 спектаклей в год, и увеличить количество представлений без расширения штата сотрудников, а их 23 человека, практически невозможно.

Для решения проблемы доступности культуры министр предложила развивать целевые программы взаимодействия со зрителями. В качестве альтернативы обычным покупкам билетов рассматриваются форматы встреч с артистами, экскурсии по закулисью и групповые заказы, организованные по аналогии с новогодними елками.