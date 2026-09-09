В Рязанской области за восемь месяцев выявили 96 случаев ВИЧ

В Рязанской области за восемь месяцев 2026 года выявили 96 человек с ВИЧ-инфекцией. Это на 25,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда заболевание обнаружили у 126 жителей региона. Врачи отмечают, что темпы распространения ВИЧ в регионе несколько снизились. При этом основным путем передачи инфекции остается половой: в этом году таким способом заразились 92% выявленных пациентов.

В Рязанской области за восемь месяцев 2026 года выявили 96 человек с ВИЧ-инфекцией. Это на 25,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда заболевание обнаружили у 126 жителей региона. Об этом сообщили в Рязанском кожно-венерологическом диспансере и Центре профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Врачи отмечают, что темпы распространения ВИЧ в регионе несколько снизились. При этом основным путем передачи инфекции остается половой: в этом году таким способом заразились 92% выявленных пациентов.

Более 60% случаев ВИЧ в 2026 году обнаружили у жителей Рязанской области в возрасте 40 лет и старше.

Провериться на ВИЧ можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. Для обследования потребуется документ, удостоверяющий личность. Результат анализа становится известен на следующий день.