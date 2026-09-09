В Рязанской области за сутки остановили троих пьяных водителей

Всего за сутки в регионе выявили 13312 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно. Помимо этого, выявлено 57 нарушений, связанных с тонировкой, 3 нарушения, связанных с перевозкой детей. Также 17 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 1 нарушение допустили водители автобусов.

В Рязанской области за сутки остановили троих пьяных водителей. Об этом сообщает региональное УМВД.

Всего за сутки в регионе выявили 13312 нарушений ПДД РФ, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

Помимо этого, выявлено 57 нарушений, связанных с тонировкой, 3 нарушения, связанных с перевозкой детей. Также 17 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 1 нарушение допустили водители автобусов.