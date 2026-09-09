В Рязанской области выявили нарушения при продаже зерна

В Рязанской области во время обязательного профилактического визита Россельхознадзор выявил нарушения при реализации зерна. Проверку 20 августа провели специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. При проверке документов выяснилось, что в товарно-транспортных накладных не указали назначение зерна — пищевое оно или кормовое, а также сведения о его происхождении и годе урожая.

В Рязанской области во время обязательного профилактического визита Россельхознадзор выявил нарушения при реализации зерна. Проверку 20 августа провели специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

При проверке документов выяснилось, что в товарно-транспортных накладных не указали назначение зерна — пищевое оно или кормовое, а также сведения о его происхождении и годе урожая.

Специалисты установили, что хозяйствующий субъект нарушил требования технического регламента «О безопасности зерна».

Нарушения устранили прямо во время обязательного профилактического визита.