В Рязанской области стоимость патента для мигрантов могут увеличить в два раза

9 сентября на заседании Рязанской областной Думы в первом чтении был рассмотрен проект закона об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2027 год. Законопроект представил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский. Документ предполагает увеличение регионального коэффициента с 2,87 до 4,65. Из-за этого стоимость ежемесячного патента для иностранных работников вырастет с 9 тысяч 788 рублей в 2026 году до 17 тысяч 125 рублей в 2027 году. По расчетам разработчиков, это принесет бюджету региона дополнительные 767,8 миллиона рублей, создаст конкурентные условия.

9 сентября на заседании Рязанской областной Думы в первом чтении был рассмотрен проект закона об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2027 год. Законопроект представил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский.

Документ предполагает увеличение регионального коэффициента с 2,87 до 4,65. Из-за этого стоимость ежемесячного патента для иностранных работников вырастет с 9 тысяч 788 рублей в 2026 году до 17 тысяч 125 рублей в 2027 году. По расчетам разработчиков, это принесет бюджету региона дополнительные 767,8 миллиона рублей, создаст конкурентные условия и поможет предотвратить избыточный приток неквалифицированной иностранной рабочей силы из соседних регионов.

Обсуждение инициативы переросло в дискуссию. Елена Синица обратила внимание на проблемы интеграции мигрантов на территории региона. С 1 апреля 2025 года в области введено обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов, и более 50% из них не проходят его при поступлении в школы.

Андрей Кричинский ответил, что делать прогнозы об интеграции и влиянии тестирования пока рано, так как прошло мало времени, но отметил, что официально на учете в регионе состоит около тысячи иждивенцев мигрантов.

Депутат Николай Пискунов выразил обеспокоенность тем, где предприятиям брать простые кадры, так как рост стоимости патента лишь усугубит нехватку линейного персонала на производствах.

Депутат Владимир Сидоров задался вопросом о главной цели закона: пополнение бюджета или сокращение числа мигрантов? Он отметил, что на многих хозяйствах и предприятиях работают выходцы из Узбекистана, и если проблема исключительно в деньгах, то логичнее было бы повысить налоги для самих предприятий, а не выталкивать людей. Кричинский парировал, что задача не в том, чтобы «убрать людей», а в выравнивании рынка труда, так как сейчас налоговая нагрузка между россиянами и иностранцами распределена неравномерно.

В дискуссию активно включился председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что региону остро нужны рабочие руки в ЖКХ, промышленности и сельском хозяйстве, и призвал коллег «не прикрываться эмоциями и красивыми фразами», а смотреть на реальную ситуацию на земле. Фомин спросил министра, действительно ли в области наблюдается избыток неквалифицированной силы и как именно рассчитывался коэффициент.

Кричинский пояснил, что предприятия все чаще требуют квалифицированных специалистов из-за автоматизации ручного труда и высоких требований, а неквалифицированный труд остается лишь там, где нужна тяжелая физическая сила, речь в первую очередь о грузчиках. По словам министра, в регионе сохраняется баланс неквалифицированных кадров, и новый закон его не нарушит, а сам коэффициент подгонялся под цифры других развивающихся регионов. Фомин возразил, что другие регионы считают коэффициент исходя из собственного дефицита или профицита кадров, и поручил детально разобрать эти вопросы и возможные последствия на комитетах перед вторым чтением.

Михаил Агапкин отметил, что законопроект неплохой для бюджета, но финансовая нагрузка на работодателя фактически удваивается — с 5 тысяч до 9 с лишним тысяч рублей за иностранного работника. Он предложил еще раз взвесить цифры и, возможно, снизить коэффициент хотя бы до двух.

Председатель комитета по бюджету и налогам Сергей Пупков резюмировал, что перед принятием таких мер необходимо провести аудит рабочих мест, не требующих специальной подготовки, чтобы не допустить негативных последствий для бизнеса, как это ранее произошло с утилизационным сбором.

По итогам заседания против принятия законопроекта в первом чтении проголосовал только один депутат. Единогласно парламентарии поддержали установление срока внесения поправок ко второму чтению — до 18 сентября 2026 года.