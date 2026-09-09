В Рязанской области потеплеет до +26 градусов
В четверг, 10 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +5, +10°С, днем прогреется до +21, +26°С.
В Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В четверг, 10 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, ночью 1-6 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +5, +10°С, днем прогреется до +21, +26°С.