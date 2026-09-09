В Рязанской области добились выделения парковочных мест для инвалидов

Прокуратура Михайловского района выявила нарушение законодательства о социальной защите прав инвалидов вблизи одного из торговых центров. Об этом сообщили на сайте ведомства. Установлено, что на прилегающей к торговому центру территории отсутствовали специальные зоны для маломобильных граждан, что ограничивало их доступ к объекту. В результате прокурор подал иск в суд, который удовлетворил требования и постановил выделить парковочные места для людей с ограниченными возможностями на улице Голикова в городе Михайлове.

Прокуратура Михайловского района выявила нарушение законодательства о социальной защите прав инвалидов вблизи одного из торговых центров. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Установлено, что на прилегающей к торговому центру территории отсутствовали специальные зоны для маломобильных граждан, что ограничивало их доступ к объекту.

В результате прокурор подал иск в суд, который удовлетворил требования и постановил выделить парковочные места для людей с ограниченными возможностями на улице Голикова в городе Михайлове.